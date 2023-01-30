Змінили тактику. Гуменюк попередила, що між масованими атаками можливі точкові удари

Росія у перервах між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. Крім того, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися - ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками", - сказала Гуменюк.
Речниця додала, що Росія сьогодні хоч і зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 суден, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 "Калібрами".
"Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed", - додала вона.
Наталія Гуменюк також зазначила, що Росія змінила тактику ракетних ударів. Зокрема, окупанти намагаються ослабити українську протиповітряну оборону, тому спершу запускають дрони-камікадзе, а потім ракети.
"Вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла аж до 75-80% в протидії саме їх масованим ракетним атакам. Вони вишукують тактику, коли зможуть знизити цей процент протидії нашої протиповітряної оборони. Тому вони більш дешеві Shahed використовують першими хвилями, щоб розвідати і знищити засоби ППО і виснажити систему спостереження, а вже потім запускають ракетні атаки", - пояснила речниця.
Гуменюк підтвердила, що росіяни останнім часом почали менше використовувати при атаках "Калібри", оскільки їх запаси виснажуються. Але ворог запускає інші ракети, яких ще вдосталь.
Нагадаємо, російська армія під час останньої атаки випустила по Україні 55 ракет. З них 47 збили наші сили ППО, ще три ракети впали, не долетівши до цілі.
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