Сменили тактику. Гуменюк предупредила, что между массированными атаками возможны точечные удары

"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться - враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что Россия сегодня хоть и уменьшила корабельную группировку в Черном море до 11 судов, но держит наготове три ракетоносителя с 20 "Калибрами".

"Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", - добавила она.

Враг истощает ПВО

Наталья Гуменюк также отметила, что Россия сменила тактику ракетных ударов. В частности, оккупанты пытаются ослабить украинскую противовоздушную оборону, поэтому сначала запускают дроны-камикадзе, а затем ракеты.

"Они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла вплоть до 75-80% в противодействии именно их массированным ракетным атакам. Они ищут тактику, когда смогут снизить этот процент противодействия нашей противовоздушной обороны. Поэтому они более дешевые Shahed используют первыми волнами, чтобы разведать и уничтожить средства ПВО и истощить систему наблюдения, а уже потом запускают ракетные атаки", - объяснила спикер.

Гуменюк подтвердила, что россияне в последнее время стали меньше использовать при атаках "Калибры", поскольку их запасы истощаются. Но враг запускает другие ракеты, которых еще достаточно.