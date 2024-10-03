У Німеччині запровадили нове правило для українців: хто і який документ має отримати

З 1 жовтня 2024 року українці, які тримають автомобілі з українськими номерами в Німеччині понад рік, зобов'язані зареєструвати їх за німецькими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Нова вимога стосується тих, хто прибув до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Українцям нагадали, що порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися громадяни України зі статусом тимчасового захисту. Важливо пам'ятати, що знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.

Про особливості реєстрації можна дізнатися за посиланням.

Після повернення до України на постійне місце проживання водії можуть відновити українські номери та свідоцтво про реєстрацію у будь-якому сервісному центрі МВС, надавши необхідні документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);

українські номерні знаки (за наявності);

довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).

Після цього власник авто зможе отримати новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.