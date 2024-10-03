У Німеччині запровадили нове правило для українців: хто і який документ має отримати
З 1 жовтня 2024 року українці, які тримають автомобілі з українськими номерами в Німеччині понад рік, зобов'язані зареєструвати їх за німецькими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Нова вимога стосується тих, хто прибув до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Українцям нагадали, що порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися громадяни України зі статусом тимчасового захисту. Важливо пам'ятати, що знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.
Про особливості реєстрації можна дізнатися за посиланням.
Після повернення до України на постійне місце проживання водії можуть відновити українські номери та свідоцтво про реєстрацію у будь-якому сервісному центрі МВС, надавши необхідні документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);
- українські номерні знаки (за наявності);
- довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).
Після цього власник авто зможе отримати новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.
Раніше ми повідомляли про те, скільки доведеться заплатити за номери авто в Україні та від чого залежить вартість послуги.
Також РБК-Україна інформувало, чи можна спростити процес оформлення машини в Україні.
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