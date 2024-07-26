Изменения с сентября. В стране ЕС готовят резкое сокращение выплат украинцам

Новые правила начнут действовать в сентябре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times .

Правительство Ирландии 24 июля согласовало сокращение социального обеспечения для украинских беженцев, прибывших в Ирландию после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Выплаты украинским беженцам урежут с полной ставки для соискателей работы в размере 232 евро в неделю до 38,80 евро в неделю. Это касается украинцев, проживающих в Ирландии в предоставленном государством жилье на полном пансионе. Для детей еженедельная выплата будет составлять 29,80 евро.

Чиновники подсчитали, что сокращение выплат может касаться 19 000 украинцев со временной защитой, которые прибыли в первые два года войны и не работают.

Ранее правительство Ирландии ввело аналогичные сокращенные выплаты для беженцев, прибывших после 14 марта 2024 года – при условии, что государство предоставляет им полный пансион (жилье и питание). В мае министры решили уравнять выплаты для всех украинских беженцев, пользующихся бесплатным размещением от государства.

Ранее премьер-министр страны Саймон Харрис пояснил, что подход к приехавшим из Украины людям должен быть последовательным, и поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

В список специальных определенных центров размещения внесут около 200 мест, где украинцам предоставляют жилье, питание, прачечные и другие услуги.

Определение центров размещения начнет действовать с сентября. Украинцы, которые там проживат, первые сниженные выплаты получат 12 сентября. Сообщения о сокращении выплат начнут поступать беженцам в августе.

По изменениям правил, с 14 марта размещение за счет государства новоприбывшим предоставляется только в течение 90 дней. После этого нужно искать отдельное жилье.