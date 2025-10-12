Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників, - ВЕА

В асоціації наголошують, відповідно до чинних правил, непобутові споживачі можуть відновлювати електропостачання лише на підставі факту судового оскарження відключення.

"На практиці ця норма стала інструментом для зловживань: боржники мають можливість довгий час користуватися електроенергією без оплати, прикриваючись судовим процесом. Така ситуація створює додатковий тиск на постачальників та негативно впливає на фінансовий стан енергетичних підприємств", - йдеться у зверненні.

У ВЕА вважають, що ініціатива НКРЕКП є "вчасним і необхідним кроком".

"Вона передбачає, що для непобутових споживачів сам факт звернення до суду не буде автоматичною підставою для поновлення електропостачання у разі несплати. Водночас добросовісні споживачі залишаються захищеними, оскільки можуть оскаржувати рахунки та акти в межах договорів, мають право на забезпечення позову у суді та можуть вимагати компенсацію у випадку неправомірних дій постачальника", - зазначається у заяві.

ВЕА окремо підкреслює, що проблеми водоканалів та інших стратегічних об’єктів не мають розв’язуватися за рахунок спотворення ринкових правил.

"Для цього існують інші інструменти - державна субвенція, спеціальні зобов’язання (ПСО), перегляд тарифів або підтримка з боку місцевої влади. Для підприємств, які опинилися у скрутному становищі, законодавство також передбачає можливість реструктуризації та поступового погашення заборгованості", - наголошують в асоціації.

ВЕА переконана, що запропоновані зміни не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки, які використовуються для безоплатного споживання електроенергії.

"Це рішення зміцнить фінансову дисципліну, посилить стабільність енергетичного сектору та дозволить ефективніше підтримувати критичну інфраструктуру в умовах війни", - йдеться у зверненні.

Всеукраїнська енергетична асамблея закликала до швидкого ухвалення змін до відповідного пункту правил як запобіжного заходу проти подальшого накопичення боргів та розбалансування енергосистеми.