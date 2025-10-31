Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, - Прокіп

"Мова, мабуть, йде про внесення змін до правил ринку електричної енергії в тому пункті, що станом на зараз, якщо боржник за електроенергію — комерційний споживач - звертається в суд, то поки триває судовий розгляд, заборонено відключати його від електропостачання, не зважаючи на ці борги. Правила ринку передбачають, що можна буде відключити за борги від електропостачання навіть в разі судового розгляду", - пояснив експерт.

За його словами, ухвалення цих змін дозволить зменшити кількість зловживань, але це не вирішує всі проблеми боргів.

"У нас на балансуючому ринку компанії винні системному оператору рекордні 35 мільярдів гривень. Якщо не більше вже, інші компанії теж мають борги одні перед другими", – наголосив Прокіп.

Експерт підкреслив, що подальше зволікання з розв’язанням боргової кризи може мати серйозні наслідки для всієї енергосистеми.

"Проблема боргів, які накопичуються, потребує вирішення, бо інакше в один момент ситуація може суттєво погіршитися, в тому числі з фізичною надійністю роботи енергосистеми", - застеріг він.

