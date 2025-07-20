Зміни непомітні, а наслідки катастрофічні? Як глобальне потепління впливає на землетруси

Як глобальне потепління впливає на появу землетрусів

"В Європі та Україні ми не відчуваємо великого зв’язку між землетрусами й кліматом. Але зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується - від цього послаблюється тиск на поверхню землі. І отут є прямий зв'язок між кліматом і появою нових землетрусів - їх з’являється більше", - каже науковець.

За його словами, такі явища породжують локальні землетруси, які фіксуються і на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

"Крім Антарктиди, таке явище фіксуються у Гренландії, є деякі прояви і у скандинавських країнах", - додає Гринь.

Де чекати землетрусів найближчим часом

Вчені поки ще не можуть детально передбачати появу землетрусів, але на основі сейсмічних даних можуть робити певні прогнози.

"Ми використовуємо статистику, бо перебачити землетрус не можемо. Статистика говорить, що руйнівних землетрусів за останніх 100 років в Україні не було, очевидно, наступних 100 років теж не буде", - каже експерт.

За словами Гриня, найсильніший землетрус на наших теренах був у 1927 році в Криму. На півострові були дуже серйозні пошкодження, 70% Ялти було зруйновано. Інтенсивність землетрусу становила близько 7 балів.

"У сейсміці є таке поняття, як сторічний термін. Тож ми вважаємо, що до 2027 року в Криму знову має відбутися сильний землетрус на 6-7 балів. Такі події, зазвичай відбуваються через 100 років +2-5 років, тому очікування по Кримському півострові досить серйозні", - пояснює Гринь.

Водночас у світі найбільші землетруси, потужністю 8-9 балів, відбуваються у Південній Америці - в Перу і Чилі. Це найбільш активна сейсмічна зона.