Изменения незаметны, а последствия катастрофические? Как глобальное потепление влияет на землетрясения

Как глобальное потепление влияет на появление землетрясений

"В Европе и Украине мы не чувствуем большой связи между землетрясениями и климатом. Но совсем другая ситуация в Антарктике: там тают ледники и, соответственно, их масса уменьшается - от этого ослабляется давление на поверхность земли. И тут есть прямая связь между климатом и появлением новых землетрясений - их появляется больше", - говорит ученый.

По его словам, такие явления порождают локальные землетрясения, которые фиксируются и на Украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Кроме Антарктиды, такое явление фиксируются в Гренландии, есть некоторые проявления и в скандинавских странах", - добавляет Гринь.

Где ждать землетрясений в ближайшее время

Ученые пока еще не могут детально предсказывать появление землетрясений, но на основе сейсмических данных могут делать определенные прогнозы.

"Мы используем статистику, потому что предвидеть землетрясение не можем. Статистика говорит, что разрушительных землетрясений за последние 100 лет в Украине не было, очевидно, следующих 100 лет тоже не будет", - говорит эксперт.

По словам Гриня, самое сильное землетрясение на нашей территории было в 1927 году в Крыму. На полуострове были очень серьезные повреждения, 70% Ялты было разрушено. Интенсивность землетрясения составляла около 7 баллов.

"В сейсмике есть такое понятие, как столетний срок. Поэтому мы считаем, что к 2027 году в Крыму снова должно произойти сильное землетрясение на 6-7 баллов. Такие события обычно происходят через 100 лет +2-5 лет, поэтому ожидания по Крымскому полуострову достаточно серьезные", - объясняет Гринь.

В то же время в мире самые большие землетрясения, мощностью 8-9 баллов, происходят в Южной Америке - в Перу и Чили. Это наиболее активная сейсмическая зона.