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Зміна умов. У Фінляндії хочуть полегшити українцям доступ до житла

Фінляндія, Гельсінкі, Вівторок 05 березня 2024 15:12
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Зміна умов. У Фінляндії хочуть полегшити українцям доступ до житла Фото: Українські біженці у Фінляндії (facebook.com/uakirkkonummi)
Автор: Ольга Маджумдар

У Фінляндії пропонують внести зміни до законодавства, щоб спростити відбір мешканців у житло, яке субсидується державою. Для українських біженців можуть скасувати вимогу річного дозволу на проживання.

Поправки до закону відкриті для громадського обговорення до 12 квітня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnnbreaking.com.

Міністерство навколишнього середовища відкрило для коментарів проект урядової пропозиції про полегшення доступу до житла для українських біженців.

Поправки спрямовані на зміну критеріїв вибору мешканців для проживання в житлі, що субсидується державою. Пропонується скасувати вимогу на річний дозвіл на проживання для українських біженців у зв'язку із тим, що вони мають нагальну потребу у житлі й користуватимуться ним тимчасово.

"Вибір мешканців базується на соціальній доцільності та фінансовій потребі. Дехто з українських біженців потребували поселення у державні квартири. Дозволи на проживання, надані на підставі тимчасового захисту, викликали складнощі з тлумаченням у муніципалітетах та асоціаціях власників квартир, оскільки не мали терміну принаймні один рік, як це вимагається при відборі мешканців", –зазначається у поясненні до поправок у закон.

Центр фінансування та розвитку житла Фінляндії (ARA) досі вимагає мінімальний однорічний дозвіл на проживання для участі в житлових програмах із субсидіями від держави.

Як зазначається на сторінці для українських біженців у Фінляндії, міста пропонують субсидоване житло за ціни нижчі ринкових. Розмір орендної плати за державною програмою регулюється, а пріоритет у такому житлі надають заявникам, у яких найнижчий дохід та які найбільш терміново потребують даху над головою.

Нагадаємо, ми писали, що у Швеції готуються розширити підтримку українців. Законопроект може набути чинності восени.

Також ми писали, що у країні ЄС хочуть зобов'язати українських біженців платити за житло.

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