Изменение условий. В Финляндии хотят облегчить украинцам доступ к жилью

В Финляндии предлагают внести изменения в законодательство, чтобы упростить отбор жильцов в жилье, которое субсидируется государством. Для украинских беженцев могут отменить требование годового вида на жительство.

Поправки в закон открыты для общественного обсуждения до 12 апреля 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnnbreaking.com .

Министерство окружающей среды открыло для комментариев проект правительственного предложения об облегчении доступа к жилью для украинских беженцев.

Поправки направлены на изменение критериев выбора жильцов для проживания в жилье, которое субсидирует государство. Предлагается отменить требование на годовое разрешение на проживание для украинских беженцев в связи с тем, что они экстренно нуждаются в жилье и будут пользоваться им временно.

"Выбор жильцов базируется на социальной целесообразности и финансовой потребности. Некоторые украинские беженцы нуждались в поселении в государственные квартиры. Разрешения на проживание, предоставленные на основании временной защиты, вызвали сложности с толкованием в муниципалитетах и ассоциациях владельцев квартир, поскольку не имели срока по крайней один год, как это требуется при отборе жильцов", – отмечается в пояснении к поправкам в закон.

Центр финансирования и развития жилья Финляндии (ARA) до сих пор требует минимальный годовой вид на жительство для участия в жилищных программах с субсидиями от государства.

Как отмечается на странице для украинских беженцев в Финляндии, города предлагают субсидированное жилье по ценам ниже рыночных. Размер арендной платы по государственной программе регулируется, а приоритет в таком жилье предоставляют заявителям, у которых самый низкий доход и которые наиболее срочно нуждаются в крыше над головой.