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Зміна тренду: споживчі настрої українців покращилися з початком весни

Фото: економічні настрої українців покращилися навесні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв українців у березні 2024 року зріс на 6,8 пунктів та становить 77 пунктів. Зросли усі складові індикатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,7 п. та складає 123,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,5 п. та складає 179,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,7 п. та складає 145,2 п.

"Після досить тривалого та поступового зниження ключових показників споживчих настроїв, весна принесла довгоочікувану зміну тренду. У березні спостерігаємо статистично значуще зростання усіх основних індексів. Покращилася оцінка, як поточного становища, так і споживчих настроїв та економічних очікувань. Можемо констатувати, що населення України входить у весняний період з відносно більш позитивними очікуваннями, але ми продовжуємо спостерігати за динамікою в найближчі місяці",  - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

 

Зміна настроїв

Нагадаємо, за даними НБУ, у березні 2024 року український бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс з 47,5 до 52,0 пунктів, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

"Поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів сприяли нарощення морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності", - зазначили в НБУ.

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