Смена тренда: потребительские настроения украинцев улучшились с началом весны

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,7 п. и составляет 123,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,5 п. и составляет 179,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,7 п. 145,2 п.

"После достаточно длительного и постепенного снижения ключевых показателей потребительских настроений, весна принесла долгожданное изменение тренда. В марте наблюдается статистически значимый рост всех основных индексов. Улучшилась оценка как текущего положения, так и потребительских настроений и экономических ожиданий. Можем констатировать, что население Украины входит в весенний период с относительно более положительными ожиданиями, но мы продолжаем наблюдать за динамикой в ближайшие месяцы", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.