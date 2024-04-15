Смена тренда: потребительские настроения украинцев улучшились с началом весны

Индекс потребительских настроений украинцев в марте 2024 года вырос на 6,8 пункта и составил 77 пунктов. Выросли все составляющие индикатора.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,7 п. и составляет 123,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,5 п. и составляет 179,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,7 п. 145,2 п.
"После достаточно длительного и постепенного снижения ключевых показателей потребительских настроений, весна принесла долгожданное изменение тренда. В марте наблюдается статистически значимый рост всех основных индексов. Улучшилась оценка как текущего положения, так и потребительских настроений и экономических ожиданий. Можем констатировать, что население Украины входит в весенний период с относительно более положительными ожиданиями, но мы продолжаем наблюдать за динамикой в ближайшие месяцы", - комментируют аналитики Info Sapiens.
Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.
Напомним, по данным НБУ, в марте 2024 года украинский бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с 47,5 до 52,0 пункта, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).
"Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности", - отметили в НБУ.