Зміна тенденцій. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

На яку суму розраховувати, якщо хочете переїхати до Львова

Зараз на ринку оренди житла у Львові вже інші тенденції, ніж були рік тому, каже співрозмовник.

"Раніше через великий потік переселенців ціни на оренду житла у місті були дуже високими. Однак наплив приїздів зменшувався, і це призвело до певного зниження орендних ставок у деяких випадках. Що своєю чергою створило більш вигідні умови для тих, хто шукає житло в оренду", – пояснює Олександр Бойко.

Не можна зробити висновок, що весь ринок оренди житла у Львові став дешевшим порівняно з періодом початку вторгнення РФ, підкреслює він. Наприклад, оренда 1-к однокімнатної квартири у новобудові Львова на місяць коштує в середньому від 500 доларів США або близько 18 350 грн.

На яку суму розраховувати людині, яка хоче переїхати до Львова і винайняти там непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру?

При переїзді до Львова та оренді більш-менш пристойної однокімнатної квартири неподалік від центру міста варто враховувати, що вартість оренди буде залежати від кількох факторів:

району розташування;

стану квартири та самого будинку, де вона розташована;

площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.

Фото: Ціни за оренду залежать від місця розташування і стану житла (facebook.com/auroom.ua)

"Загалом середня ціна оренди однокімнатної квартири неподалік від центральних районів Львова може варіюватися від 12000-15 000 гривень на місяць. Але варто пам'ятати, що ціни часто залежать від актуальної ситуації на ринку та конкретних пропозицій, які доступні зараз", – каже Олександр Бойко.

Як змінювалися ціни на оренду житла у Львові за півроку

За останні півроку на ринку оренди житла у Львові ціни змінювалися. Це стосується і житла в новобудовах, і на вторинці.

Вартість оренди 1, 2 та 3-кімнатних квартир в новобудовах та на вторинці може значно варіюватися залежно від району розташування та рівня комфорту житла.

"Наприклад, райони ближче до центру та з розвиненою інфраструктурою, такі як Шевченківський, Франківський або Галицький, можуть мати вищі ціни через популярність та зручне розташування. З іншого боку, райони подалі від центру, наприклад, Сихівський чи Залізничний, можуть пропонувати більш доступні ціни на оренду", – пояснює рієлтор.

Шевченківський, Франківський та Галицький райони:

однокімнатна - 10 000-15 000 грн;

двокімнатна 13 000-20 000 грн;

трикімнатна 16 000-30 000 грн.

Личаківський, Сихівський:

однокімнатна 9 000-16 000 грн;

двокімнатна 15 000-20 000 грн;

трикімнатна 16 000-30 000 грн.

Залізничний: