Зміна тенденцій. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Рік тому та більше ціни на оренду житла у Львові буквально злетіли: під час гострої фази війни в місто їхало багато переселенців, і ціни на житло стали різко рости.
Що з цінами на оренду житла у Львові зараз та як змінилася ситуація, у коментарі РБК-Україна розповів рієлтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.
Зараз на ринку оренди житла у Львові вже інші тенденції, ніж були рік тому, каже співрозмовник.
"Раніше через великий потік переселенців ціни на оренду житла у місті були дуже високими. Однак наплив приїздів зменшувався, і це призвело до певного зниження орендних ставок у деяких випадках. Що своєю чергою створило більш вигідні умови для тих, хто шукає житло в оренду", – пояснює Олександр Бойко.
Не можна зробити висновок, що весь ринок оренди житла у Львові став дешевшим порівняно з періодом початку вторгнення РФ, підкреслює він. Наприклад, оренда 1-к однокімнатної квартири у новобудові Львова на місяць коштує в середньому від 500 доларів США або близько 18 350 грн.
На яку суму розраховувати людині, яка хоче переїхати до Львова і винайняти там непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру?
При переїзді до Львова та оренді більш-менш пристойної однокімнатної квартири неподалік від центру міста варто враховувати, що вартість оренди буде залежати від кількох факторів:
"Загалом середня ціна оренди однокімнатної квартири неподалік від центральних районів Львова може варіюватися від 12000-15 000 гривень на місяць. Але варто пам'ятати, що ціни часто залежать від актуальної ситуації на ринку та конкретних пропозицій, які доступні зараз", – каже Олександр Бойко.
За останні півроку на ринку оренди житла у Львові ціни змінювалися. Це стосується і житла в новобудовах, і на вторинці.
Вартість оренди 1, 2 та 3-кімнатних квартир в новобудовах та на вторинці може значно варіюватися залежно від району розташування та рівня комфорту житла.
"Наприклад, райони ближче до центру та з розвиненою інфраструктурою, такі як Шевченківський, Франківський або Галицький, можуть мати вищі ціни через популярність та зручне розташування. З іншого боку, райони подалі від центру, наприклад, Сихівський чи Залізничний, можуть пропонувати більш доступні ціни на оренду", – пояснює рієлтор.
Шевченківський, Франківський та Галицький райони:
Личаківський, Сихівський:
Залізничний:
Тим часом попит на оренду житла в Києві продовжує зростати, а ціни можуть суттєво зрости восени. Ми писали, скільки зараз коштує орендувати квартиру у столиці.
Також стало відомо, як виглядає і скільки коштує найдешевша квартира, яку продають в Києві.
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