Зміна правил захисту у Норвегії: що треба врахувати українським біженцям

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Нові умови реєстрації: куди звертатися

Із 15 липня 2024 року у Норвегії набули чинності нові правила реєстрації біженців. Всі, хто хоче подати заяву на отримання захисту, повинні їхати до Національного центру в Роде для реєстрації.

Це правило стосується як тих, хто потребує житла, так і тих, хто проживає у приватному житлі та не потребує місця у центрі прийому біженців. Українці більше не зможуть зареєструвати свою заяву про надання захисту в колишніх пунктах реєстрації поліції по всій країні (Кіркенес, Тронхейм, Берген, Ярен та Торп).

"Із 15 липня 2024 року ви можете зареєструвати свою заяву про захист тільки в Національному центрі прибуття та реєстрації біженців (Nasjonalt ankomstsenter) в муніципалітеті Роде або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter), що знаходиться біля аеропорту Осло", - зазначається на сайті норвезької поліції.

Національний центр прибуття та реєстрації біженців розташований приблизно за 116 км на південь від аеропорту Осло (Гардермуен). Адреса: Моссевейєн 58, 1640 Роде (Mosseveien 58, 1640 Råde). Найближчий прикордонний пункт: автострада E6 у місті Свінесюн (Швеція).

"Зв'яжіться з логістичною групою Імміграційної служби національної поліції (за телефоном 40 02 61 90, щоб домовитися про час і місце, де ви можете зустрітися для реєстрації заяви про захист. Графік роботи телефону: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00. Телефон не працює в суботу, неділю та всі святкові дні", - пояснюють у поліції.

Під час реєстрації в поліції за попереднім записом слід мати при собі всі документи, що засвідчують особу.

Фото: Центр для біженців у Норвегії (gettyimages.com)

Біженці повинні самі організувати і оплатити поїздку до центру

У поліції зазначають, що біженці повинні самостійно організувати та оплатити свою поїздку до Національного центру прибуття та реєстрації біженців.

"Якщо ви вже знаходитесь в іншому місті Норвегії і перебуваєте в особливо складній ситуації (належите до групи вразливих осіб) або за наявності небезпеки вашому здоров'ю та життю, то місцева поліція може зробити виняток та доставити вас до Національного центру прибуття та реєстрації біженців. Дітям, які прибули до Норвегії одні, без супроводу дорослих (неповнолітні діти віком до 18 років), поліція завжди надасть таку допомогу", - зазначається на сайті поліції.

Під час поїздки до Національного центру прибуття та реєстрації біженців, необхідно взяти з собою всі свої речі. Це пов'язано з тим, що біженцям не можуть гарантувати наявність місця проживання саме в тому районі Норвегії, де вони проживали раніше.

Відео: Перші кроки при отриманні захисту в Норвегії (youtube.com/UDI)

Нові правила легалізації після втрати колективного захисту

Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії нещодавно ухвалило нові поправки до імміграційних правил щодо тимчасового колективного захисту для людей з України.

Зміни стосуються тих, хто раніше мав колективний захист у Норвегії, але втратив цей статус (його припинили, відкликали чи не продовжили). Серед причин скасування захисту такі:

їздили до України без поважної причини (як, наприклад, відвідування тяжкохворого близького родича або участь у похоронах близького члена сім'ї), ця норма діє з 12 грудня;

перебували за межами Норвегії довше ніж 6 місяців протягом року (нові правила не поширюються на поїздку в Україну, що була здійснена до 12 грудня і якщо людина ще не повернулася. UDI не розпочне справу щодо відкликання дозволу на проживання для біженців, які поїхали в Україну до 12 грудня).

За новими правилами, з 1 липня 2024 року українці не зможуть отримати колективний захист повторно.

"Якщо ви знову подаєте заявку на захист, вона буде розглядатися як заявка на індивідуальний захист. Це означає, що UDI зробить індивідуальну оцінку того, чи потрібен вам захист у Норвегії", - пояснюють у норвезькому Директораті у справах іноземців (UDI).

Фото: Допомога українським біженцям у Норвегії (gettyimages.com)

Для українців це матиме такі наслідки:

втрата своїх прав в муніципалітеті, де людина проживає;.

право на місце в притулку залишається, поки розглядається заявка на індивідуальний захист;

треба подати заявку на отримання тимчасового дозволу на роботу, щоб мати можливість працювати, поки очікується відповідь;

після отримання індивідуального захисту втрачається право на поселення з державною допомогою, треба буде самостійно знайти та оплатити своє житло;

Якщо UDI відмовить у наданні індивідуального захисту, треба буде залишити Норвегію.

У Норвегії перебувають понад 70 тисяч українських біженців. Щоб зменшити привабливість країни для захисту, уряд неодноразово посилював правила підтримки втікачів від війни в Україні.