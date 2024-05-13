Зміна міністра оборони РФ - підготовка Кремля до затяжної війни в Україні, - ISW

У звіті нагадали, що Бєлоусов перебував на посаді міністра економіки у федеральному уряді близько десяти років. За цей час він брав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проектами в галузі оборонного промислового комплексу та безпілотників, що добре підготували його до керівництва апаратом Міноборони Росії, який перебуває в скрутному становищі.

В ISW нагадали, що оборонне відомство під керівництвом Сергія Шойгу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною нищівною критикою з боку російських воєнних оглядачів.

"Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього позитивні стосунки з Путіним. Бєлоусов зустрічався з диктатором у листопаді 2023 року, щоб обговорити оборонні проекти і технологічне співробітництво, а також говорив із Путіним про проблеми у російському виробництві безпілотників", - йдеться у повідомленні.

У звіті зазначили, що нещодавно Бєлоусов також висвітлив проект держзамовлення на 4,4 млрд рублів (приблизно 48 млн доларів) на виробництво безпілотників до 2030 року, а також плани з фінансової підтримки виробників безпілотників, навчання розробників і операторів безпілотників.

Зосередженість на максимізації технологічних інновацій та обсягів виробництва російського ОПК, особливо у сфері безпілотників, ймовірно, буде надзвичайно цінною для військових зусиль Кремля - останнім часом йому доводиться рахуватися з розривом між російським виробництвом безпілотників і сучасними реаліями поля бою.

У січні 2023 року Бєлоусов особисто оголосив, що Росія завершила проект "Безпілотні авіаційні системи", що передбачає виділення 696 млрд рублів (близько 7 млрд доларів) на виробництво 32 тис. безпілотників на рік до 2030 року.

"Путін розраховує, що Бєлоусов використає свій досвід роботи на цивільній державній посаді для поєднання федеральної економічної політики з програмою Міноборони Росії і, таким чином, більш повно мобілізує російський ОПК у більшому і довгостроковому масштабі та інтегрує його з внутрішньою економічною політикою. Ці зусилля створюють умови для повнішої економічної мобілізації, що свідчить про продовження підготовки Кремлем до затяжної війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.