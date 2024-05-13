Смена министра обороны РФ - подготовка Кремля к затяжной войне в Украине, - ISW

В отчете напомнили, что Белоусов находился на должности министра экономики в федеральном правительстве около десяти лет. За это время он принимал участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области оборонного промышленного комплекса и беспилотников, что хорошо подготовило его к руководству аппаратом Минобороны России, который находится в плачевном состоянии.

В ISW напомнили, что оборонное ведомство под руководством Сергея Шойгу боролось с обвинениями в коррупции на высоком уровне и бюрократической инертности, сталкиваясь с постоянной сокрушительной критикой со стороны российских военных обозревателей.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах в российском производстве беспилотников", - говорится в сообщении.

В отчете отметили, что недавно Белоусов также осветил проект госзаказа на 4,4 млрд рублей (примерно 48 млн долларов) на производство беспилотников до 2030 года, а также планы по финансовой поддержке производителей беспилотников, обучение разработчиков и операторов беспилотников.

Сосредоточенность на максимизации технологических инноваций и объемов производства российского ОПК, особенно в сфере беспилотников, вероятно, будет чрезвычайно ценной для военных усилий Кремля - в последнее время ему приходится считаться с разрывом между российским производством беспилотников и современными реалиями поля боя.

В январе 2023 года Белоусов лично объявил, что Россия завершила проект "Беспилотные авиационные системы", предусматривающий выделение 696 млрд рублей (около 7 млрд долларов) на производство 32 тыс. беспилотников в год до 2030 года.

"Путин рассчитывает, что Белоусов использует свой опыт работы на гражданской государственной должности для объединения федеральной экономической политики с программой Минобороны России и, таким образом, более полно мобилизует российский ОПК в более крупном и долгосрочном масштабе и интегрирует его со внутренней экономической политикой. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, что свидетельствует о продолжении подготовки Кремля к затяжной войне в Украине", - говорится в отчете ISW.