Перефарбування автомобіля: МВС нагадало українцям про важливий нюанс

Українцям нагадали, що після зміни кольору, авто потребує обов'язкового проходження процедури перереєстрації оновленого автомобіля в одному із сервісних центрів МВС.

Автовласник або довірена особа може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Важливо, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова.

Для вантажних авто це колір кабіни.

Зауважимо, що при реєстрації автомобіля у графі "колір" вписують лише такі: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Автомобільний ринок України

Продажі автомобілів в Україні суттєво скоротилися після початку війни у лютому 2022 року. Водночас у червні 2023 року українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

У травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисячі нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку - компактні та середньорозмірні кросовери.

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