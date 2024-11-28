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Без змін прайс-кепів вечірній імпорт електроенергії стане неможливим, - нардеп

Фото: без змін прайс-кепів вечірній імпорт електроенергії стане неможливим (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Необхідно змінити цінові обмеження на ринку для стабільного імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки та члена комітету Верховної Ради з питань енергетики Вікторії Гриб.

За її словами, поточні прайс-кепи створюють серйозні перешкоди для енергетичної безпеки України. 
 
"Якщо дійсно залишати ті прайс-кепи, які ми тільки що почули, знову будемо мати проблеми", - попередила депутатка. 
 
Вона детально пояснила негативні наслідки збереження існуючих цінових обмежень. 
 
"Ми не будемо мати можливості імпорту електричної енергії ввечері. Не будуть покривати ці ціни, які були запропоновані. А це означає, що взагалі не буде можливості і людям потім закуповувати. Я маю на увазі зараз не населення, а я маю на увазі підприємства", - зазначила депутатка. 
 
Гриб запропонувала два варіанти вирішення проблеми з прайс-кепами.
 
"Для того, щоб ми були з електричною енергією, все ж таки моя пропозиція взагалі скасувати прайс-кепи. Якщо не скасовувати, то тоді хоча би прийняти такі, які будуть відповідати цінам в Європі, яку ми хочемо змусити, щоб вони нам допомагали", - додала вона.
 
Депутатка застерегла, що без змін у ціновій політиці підприємства можуть бути змушені шукати альтернативні джерела енергії: "Тоді будуть самі намагатися використовувати генератори. Ми ж знаємо, яка буде ціна і не завжди ті генератори можна буде взагалі використовувати". 
 
На завершення Гриб закликала колег до реалістичного підходу у вирішенні питання прайс-кепів. 
 
Раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ Ігор Тинний заявив, що наразі ринок електроенергії в Україні стикається з двома найбільш критичними проблемами: боргами та прайс-кепами. 
Він вважає, що посилене державне регулювання, особливо в умовах криз, не має бути загальним правилом, а лише мати технічний характер на випадок екстрених ситуацій.

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Електроенергія