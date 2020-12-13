На Змиевской ТЭС произошел пожар, ущерб устанавливается

На Змиевской ТЭС в ночь на воскресенье, 13 декабря, произошел пожар. Его удалось ликвидировать утром, убытки устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

"13 декабря в 01:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который возник по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго", энергоблок № 9 корпус Б", - указано в сообщении.

Спасатели установили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

"В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 8:36. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 12 декабря в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании гостиницы "Экспресс". В результате движение транспорта в сторону площади Победы был затруднено.

Как писало РБК-Украина, в Полтаве спасатели потушили масштабный пожар, вспыхнувший в историческом здании. Пожар тушили более 8,5 часа.