На Зміївській ТЕС сталася пожежа, збитки встановлюються

На Зміївській ТЕС у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. Її вдалося ліквідувати вранці, збитки встановлюються.

Про це повідомляє прес-служба Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківської області.

"13 грудня о 01:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго", енергоблок №9 корпус Б", - вказано у повідомленні.

Рятувальники встановили, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв.м.

"О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36. Постраждалих немає. Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються", - поінформували у ДСНС.

Нагадаємо, 12 грудня у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги був затруднений.

Як писало РБК-Україна, у Полтаві рятувальники загасили масштабну пожежу, яка спалахнула в історичній будівлі. Пожежу гасили понад 8,5 годин.