ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ заявили про звільнення з полону ХАМАС двох заручників

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:35
UA EN RU
ЗМІ заявили про звільнення з полону ХАМАС двох заручників Ілюстративне фото: ЗМІ заявили про звільнення з полону ХАМАС двох заручників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Бойовики ХАМАС нібито звільни зі cвого полону двох заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЗМІ, терористична група звільнила матір і її доньку, які перебували в полоні в Газі. Їх буде передано Міжнародному Червоному Хресту, представники якого доправлять їх до Єгипту, а потім до Ізраїлю.

Варто зауважити, що передача відбудеться найближчим часом, однак точні терміни поки невідомі. Також наразі немає й офіційного підтвердження інформації.

За даними CNN, звільнено було громадян Сполучених Штатів. А звільняють їх з "гуманітарних міркувань", оскільки у матері погане здоров’я. Також джерело повідомляє, що звільнення людей є результатми перемовин між Катаром і ХАМАС.

Напад ХАМАС на Ізраїль та війна

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вдерлися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ