ЗМІ з'ясували роль європейських компаній у створенні "Шахедів", якими РФ атакує Україну

У публікації зазначається, що йдеться про 47-сторінковий документ, поданий Україною урядам країн "Великої сімки" у серпні. У ньому стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 нальотів на міста з використанням безпілотників, які містять західні технології.

Понад пів сотні компонентів європейських компаній

Згідно з документом, отриманим журналістами, у дроні-камікадзе Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти західних компаній, а в моделі Shahed-136, що має дальність польоту 2000 км і крейсерську швидкість 180 км/год (111 миль на годину).

Початковими виробниками виявлених компонентів названо 5 європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації. Крім того, серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі, йдеться у документі.

Виробництво іранських "Шахедів" переміщується у РФ

Згідно із секретним документом, Іран уже диверсифікував своє виробництво за рахунок використання сирійського заводу з доставкою до російського порту Новоросійськ, але виробництво дронів переміщається до РФ, до центрального Тертерського району Алабуги, хоча Тегеран продовжує постачати комплектуючі.

У ньому також йдеться, що іранський уряд намагається "усунутись від постачання зброї Росії" та "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю його застосування в Україні".

Водночас у документі немає жодних припущень щодо будь-яких порушень з боку західних компаній, чиї частини були встановлені в дронах.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в документі.

Згідно з українським звітом, митна інформація показує, що "майже весь імпорт до Ірану надходить із Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки".

Постачання "Шахедів" з Ірану в Росію здійснюються через Каспійське море. З Тегерана вони доставляються до іранського порту Амірабад, звідки вони вирушають до російського портового міста Махачкала.

Москва та Тегеран працюють над покращенням дронів

У документі йдеться, що РФ та Іран "вже працюють над новим двигуном для "Шахед-136", який має забезпечити кращу швидкість і дальність польоту".

Згідно з матеріалами, що надійшли до G7, до складу якої входять Франція, США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада, а також ЄС, у моделях збитих дронів було виявлено широкий спектр компонентів, вироблених західними компаніями.

Які деталі

У Shahed-136 був виявлений паливний насос виробництва німецької компанії Ti Automotive Gmbh, материнською компанією якої є британська транснаціональна компанія TI Fluid Systems, а також мікроконтролер з вбудованою флеш-пам'яттю і дуже низьким регулятором падіння напруги з інгібітором виробництва швейцарської фірми STMicroelectronics. .

У Shahed-136 також було виявлено інтегральну схему драйвера буферної мережі та транзистора, виготовлені компанією International Rectifier, дочірньою компанією німецької фірми Infineon Technologies AG.

У моделі Shahed-131 українські експерти визначили 14-канальну інтегровану схему управління живленням, що налаштовується, і мікропроцесор голландської компанії NXP Semiconductor і силовий транзистор і інтегральну схему International Rectifier.

Також були виявлені 32-бітний мікроконтролер, 32-бітовий процесор, мікроконтролер із вбудованою флеш-пам'яттю та регулятором дуже низького падіння напруги з інгібітором виробництва STMicroelectronics, а також чіп GPS-трекера виробництва швейцарської фірми U-blox.

Питання ударів по центрах виробництва "Шахедів"

Серед пропозицій дій західних союзників України, йдеться у публікації, нібито зазначені "ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії, а також потенційному виробничому майданчику в Російській Федерації".

При цьому також там звучить пропозиція, що "вказане вище може бути здійснене Силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження".

Співпраця Ірану та РФ

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану у питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З цього часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та громадянську інфраструктуру України. Тож на Іран накладають численні санкції.

А в червні координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно долучився до будівництва в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Він має бути побудований до кінця наступного року.

В американській розвідці заявили, що будівництво такого заводу може значно вплинути на перебіг війни в Україні.