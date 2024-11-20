ЗМІ з'ясували, які протипіхотні міни Україна отримає від США і чому це важливо

Україна, ймовірно, отримає від США систему дистанційного мінування ADAM. Це ефективне посилення українських військ для протидії піхоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Джо Байдена погодила передачу Україні протипіхотних мін. Проте їх тип, назву та терміни постачань не розкрили.

Раніше США передавали Україні міни направленої дії M18A1 Claymore. Постачання їх розпочалися ще у 2022 році.

Defence Express припускає, що Україна отримає систему дистанційного мінування ADAM. Видання зазначає, що ЗСУ частково вже знайомі з цими мінами, бо вони входять до сімейства FASCAM, як і 155-мм снаряди RAAM.

Станом на серпень українська армія отримала понад 60 тисяч снарядів RAAM, які оснащені протитанковими мінами M741 та M718.

Загалом ADAM схожі на 155-мм боєприпаси, але оснащені протипіхотними мінами M67 чи M72. У кожному снаряді міститься по 36 мін. Різниця між M67 чи M72 полягає лише у часі самоліквідації - 4 або 48 годин. Якщо міна не вибухне, то вона стає неактивною за 14 діб, оскільки батарея для живлення детонатора розрядиться.

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Міни системи ADAM під час падіння на ґрунт випускають "вуса". При контакті міна спрацьовує, вистрілює уламковий елемент на висоту близько 1,5 метра і він підривається. Радіус ураження живої сили складає до 7 метрів.

Снаряд ADAM при пострілі з артсистеми типу M109 розкидує міни на відстань до 600 метрів від точки прицілювання.

США отримали системи ADAM на озброєння у 1975 році як засіб для боротьби з піхотою у разі повномасштабної війни з СРСР. Defence Express наголошує, що це дійсно дієве посилення оборони України.