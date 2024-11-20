СМИ выяснили, какие противопехотные мины Украина получит от США и почему это важно
Украина, вероятно, получит от США систему дистанционного минирования ADAM. Это эффективное усиление украинских войск для противодействия пехоте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Издание The Washington Post сообщило, что администрация Джо Байдена согласовала передачу Украине противопехотных мин. Однако их тип, название и сроки поставок не раскрыли.
Ранее США передавали Украине мины направленного действия M18A1 Claymore. Поставки их началось еще в 2022 году.
Defence Express предполагает, что Украина получит систему дистанционного минирования ADAM. Издание отмечает, что ВСУ частично уже знакомы с этими минами, потому что они входят в семейство FASCAM, как и 155-мм снаряды RAAM.
По состоянию на август украинская армия получила более 60 тысяч снарядов RAAM, оснащенных противотанковыми минами M741 и M718.
В общем ADAM похожи на 155-мм боеприпасы, но оснащены противопехотными минами M67 или M72. В каждом снаряде находится по 36 мин. Разница между M67 или M72 заключается только во времени самоликвидации - 4 или 48 часов. Если мина не взорвется, она становится неактивной за 14 суток, поскольку батарея для питания детонатора разрядится.
defence-ua.com
Мины системы ADAM при падении на почву выпускают "усы". При контакте мина срабатывает, выстреливает обломочный элемент на высоту около 1,5 метра и взрывается. Радиус поражения живой силы составляет до 7 метров.
Снаряд ADAM при выстреле из артсистемы типа M109 разбрасывает мины на расстояние до 600 метров от точки прицеливания.
США получили системы ADAM на вооружение в 1975 году как средство борьбы с пехотой в случае полномасштабной войны с СССР. Defence Express отмечает, что это действительно действенное усиление обороны Украины.
Что этому предшествовало
Как заявило издание The Washington Post, у Байдена одобрили передачу Украине противопехотных мин. Этот вопрос вызывал дискуссии, поскольку более 160 стран запрещают использование таких мин, потому что это может угрожать гражданским. Ни США, ни Россия не являются участниками Оттавской конвенции, запрещающей использование мин.
Россия активно использует противопехотные мины всех видов, и только Украина была ограничена в этом.
По данным WP, американские противопехотные мины будут использоваться на востоке Украины, где РФ продолжает пехотные штурмы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.