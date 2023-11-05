ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант: як подати заявку

Грантовий конкурс для підтримки медіа з 11 регіонів оголосив проєкт Ukrainian Media Solutions. Йдеться зокрема про

Херсонську,

Миколаївську,

Одеську,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Харківську,

Донецьку,

Луганську,

Сумську,

Чернігівську

та Київську області.

За даними Мінреінтеграції, до участі запрошують регіональні й локальні ЗМІ із прифронтових та деокупованих територій, а також із тимчасово окупованих територій, які переїхали до безпечніших областей.

Для кого ця програма:

незалежних регіональних і локальних медіа з прифронтових, деокупованих територій та медіа з тимчасово окупованих територій, які працюють у вигнанні;

медіа, які висвітлюють щоденне життя місцевих громад, діяльність громадянського суспільства та роботу місцевих органів влади стосовно питань, що становлять суспільний інтерес.

медіа, які дотримуються журналістських стандартів.

"У межах конкурсу малі та середні медіа зможуть отримати до 1 мільйона гривень, великі - до 2 мільйонів гривень", - пояснили в міністерстві.

Для участі необхідно до 9 листопада цього року заповнити форму за посиланням.

Які витрати можна вказати у заявці:

на створення контенту з дотриманням принципів конфліктно-чутливої журналістики та урахуванням міркувань соціальної інклюзії і гендерної рівності;

на дистрибуцію контенту, включно з SMM/SEO, веб-платформами, друком та витратами на маркетинг;

на техніку для створення контенту та обладнання для роботи редакції, включно з системами Starlink;

транспортні витрати, пов'язані зі створенням контенту;

на оплату роботи персоналу та експертів і консультантів;

офісні витрати.

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