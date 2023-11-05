ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант: як подати заявку
Фото: ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Медіа з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант до 2 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Грантовий конкурс для підтримки медіа з 11 регіонів оголосив проєкт Ukrainian Media Solutions. Йдеться зокрема про
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Одеську,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Луганську,
- Сумську,
- Чернігівську
- та Київську області.
За даними Мінреінтеграції, до участі запрошують регіональні й локальні ЗМІ із прифронтових та деокупованих територій, а також із тимчасово окупованих територій, які переїхали до безпечніших областей.
Для кого ця програма:
- незалежних регіональних і локальних медіа з прифронтових, деокупованих територій та медіа з тимчасово окупованих територій, які працюють у вигнанні;
- медіа, які висвітлюють щоденне життя місцевих громад, діяльність громадянського суспільства та роботу місцевих органів влади стосовно питань, що становлять суспільний інтерес.
- медіа, які дотримуються журналістських стандартів.
"У межах конкурсу малі та середні медіа зможуть отримати до 1 мільйона гривень, великі - до 2 мільйонів гривень", - пояснили в міністерстві.
Для участі необхідно до 9 листопада цього року заповнити форму за посиланням.
Які витрати можна вказати у заявці:
- на створення контенту з дотриманням принципів конфліктно-чутливої журналістики та урахуванням міркувань соціальної інклюзії і гендерної рівності;
- на дистрибуцію контенту, включно з SMM/SEO, веб-платформами, друком та витратами на маркетинг;
- на техніку для створення контенту та обладнання для роботи редакції, включно з системами Starlink;
- транспортні витрати, пов'язані зі створенням контенту;
- на оплату роботи персоналу та експертів і консультантів;
- офісні витрати.
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