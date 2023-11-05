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ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант: як подати заявку

Україна, Неділя 05 листопада 2023 16:59
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ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант: як подати заявку Фото: ЗМІ з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Медіа з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати грант до 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Грантовий конкурс для підтримки медіа з 11 регіонів оголосив проєкт Ukrainian Media Solutions. Йдеться зокрема про

  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Одеську,
  • Запорізьку,
  • Дніпропетровську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Луганську,
  • Сумську,
  • Чернігівську
  • та Київську області.

За даними Мінреінтеграції, до участі запрошують регіональні й локальні ЗМІ із прифронтових та деокупованих територій, а також із тимчасово окупованих територій, які переїхали до безпечніших областей.

Для кого ця програма:

  • незалежних регіональних і локальних медіа з прифронтових, деокупованих територій та медіа з тимчасово окупованих територій, які працюють у вигнанні;
  • медіа, які висвітлюють щоденне життя місцевих громад, діяльність громадянського суспільства та роботу місцевих органів влади стосовно питань, що становлять суспільний інтерес.
  • медіа, які дотримуються журналістських стандартів.

"У межах конкурсу малі та середні медіа зможуть отримати до 1 мільйона гривень, великі - до 2 мільйонів гривень", - пояснили в міністерстві.

Для участі необхідно до 9 листопада цього року заповнити форму за посиланням.

    Які витрати можна вказати у заявці:

    • на створення контенту з дотриманням принципів конфліктно-чутливої журналістики та урахуванням міркувань соціальної інклюзії і гендерної рівності;
    • на дистрибуцію контенту, включно з SMM/SEO, веб-платформами, друком та витратами на маркетинг;
    • на техніку для створення контенту та обладнання для роботи редакції, включно з системами Starlink;
    • транспортні витрати, пов'язані зі створенням контенту;
    • на оплату роботи персоналу та експертів і консультантів;
    • офісні витрати.

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