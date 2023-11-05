СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант: как подать заявку
Медиа с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант до 2 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Грантовый конкурс для поддержки медиа из 11 регионов объявил проект Ukrainian Media Solutions. Речь идет в частности о
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Харьковскую,
- Донецкую,
- Луганскую,
- Сумскую,
- Черниговскую
- и Киевскую области.
По данным Минреинтеграции, к участию приглашают региональные и локальные СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий, а также с временно оккупированных территорий, переехавших в более безопасные области.
Для кого эта программа:
- независимых региональных и локальных СМИ с прифронтовых, деоккупированных территорий и СМИ с временно оккупированных территорий, работающих в изгнании;
- медиа, освещающие ежедневную жизнь местных общин, деятельность гражданского общества и работу местных органов власти по вопросам, представляющим общественный интерес.
- медиа, придерживающиеся журналистских стандартов.
"В рамках конкурса малые и средние медиа смогут получить до 1 миллиона гривен, большие - до 2 миллионов гривен", - пояснили в министерстве.
Для участия необходимо до 9 ноября этого года заполнить форму по ссылке.
Какие расходы можно указать в заявке:
- создание контента с соблюдением принципов конфликтно-чувствительной журналистики и учетом соображений социальной инклюзии и гендерного равенства;
- на дистрибуцию контента, включая SMM/SEO, веб-платформы, печать и расходы на маркетинг;
- на технику для создания контента и оборудования для работы редакции, включая системы Starlink;
- транспортные расходы, связанные с созданием контента;
- на оплату работы персонала и экспертов и консультантов;
- офисные расходы
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