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СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант: как подать заявку

Украина, Воскресенье 05 ноября 2023 16:59
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СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант: как подать заявку Фото: СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Медиа с прифронтовых и деоккупированных территорий могут получить грант до 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Грантовый конкурс для поддержки медиа из 11 регионов объявил проект Ukrainian Media Solutions. Речь идет в частности о

  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковскую,
  • Донецкую,
  • Луганскую,
  • Сумскую,
  • Черниговскую
  • и Киевскую области.

По данным Минреинтеграции, к участию приглашают региональные и локальные СМИ с прифронтовых и деоккупированных территорий, а также с временно оккупированных территорий, переехавших в более безопасные области.

Для кого эта программа:

  • независимых региональных и локальных СМИ с прифронтовых, деоккупированных территорий и СМИ с временно оккупированных территорий, работающих в изгнании;
  • медиа, освещающие ежедневную жизнь местных общин, деятельность гражданского общества и работу местных органов власти по вопросам, представляющим общественный интерес.
  • медиа, придерживающиеся журналистских стандартов.

"В рамках конкурса малые и средние медиа смогут получить до 1 миллиона гривен, большие - до 2 миллионов гривен", - пояснили в министерстве.

Для участия необходимо до 9 ноября этого года заполнить форму по ссылке.

    Какие расходы можно указать в заявке:

    • создание контента с соблюдением принципов конфликтно-чувствительной журналистики и учетом соображений социальной инклюзии и гендерного равенства;
    • на дистрибуцию контента, включая SMM/SEO, веб-платформы, печать и расходы на маркетинг;
    • на технику для создания контента и оборудования для работы редакции, включая системы Starlink;
    • транспортные расходы, связанные с созданием контента;
    • на оплату работы персонала и экспертов и консультантов;
    • офисные расходы

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