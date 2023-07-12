ЗМІ встановили, що Росія продовжує закуповувати Coca-Cola у країнах Європейського союзу

Як влаштована робота Coca-Cola по всьому світу

Головна американська Coca-Cola Company володіє рецептами і правами на бренди Coca-Cola. Але сам напій у всьому світі розливають на своїх заводах окремі компанії - ботлери, яким американська Coca-Cola постачає концентрати.

Заява The Coca-Cola Company про вихід з ринку РФ означала, що прямі офіційні продажі Coca-Cola, Fanta, Sprite та інших її брендів у Росії більше неможливі, навіть попри те, що американська компанія сама ними ніколи не займалася.

Хто володів заводами Coca-Cola у РФ

Десятьма російськими заводами Coca-Cola володіла, розливала і продавала газовану воду окрема незалежна компанія - зареєстрована у Швейцарії Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC).

Американській The Coca-Cola Company у ній належить 21,3% акцій. Найбільші акціонери швейцарської Coca-Cola HBC з 23,3% акцій - сім'я грецьких мільярдерів Левентіс-Давид.

"Швейцарсько-грецька Coca-Cola HBC, попри обіцянки сприяти виконанню рішення американської The Coca-Cola Company і заяви на підтримку України, йти з Росії не збирається. Але можливість розливати і продавати напої під брендами Coca-Cola вона втратила - принаймні легально", - пише видання.

Як тепер Coca-Cola потрапляє на ринок

З минулої осені вся Coca-Cola, що продається в Росії, - імпортна. ЗМІ пише, що на її ввезенні в Росію заробляють десятки компаній, які привозять у країну кока-колу з ОАЕ, Ірану, Туреччини, Азербайджану, В'єтнаму, Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Грузії.

Також напій завозять з європейських країн, таких як Угорщина, Польща, Німеччина, Албанія, Велика Британія, Італія, Данія.

The Bell пише, що всього за 2022-2023 роки постачальники оформили понад 100 декларацій про відповідність для ввезення оригінальних напоїв Coca-Cola в Росію.

Вихід Coca-Cola та інших брендів із РФ

Понад рік тому повідомлялось, що у Росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з РФ через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

У вересні 2022 року повідомлялось, що PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP та Mountain Dew у Росії через шість місяців після того, як американська компанія заявила про припинення продажів та виробництва.

Проте нещодавно повідомлялось, що американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території Росії.