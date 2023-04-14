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ЗМІ встановили ще майже дві тисячі загиблих окупантів, більша частина - "вагнерівці"

Фото: ЗМІ встановили ще майже дві тисячі загиблих окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1820 загиблих на території України російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Третина з майже 20,5 тисячі загиблих росіян припадає на тих, хто до початку повномасштабного вторгнення не був пов'язаний з армією - добровольців, мобілізованих, ув'язнених і нещодавно набраних найманців ПВК "Вагнера".

"Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на кладовищах у понад 65 російських населених пунктах протягом останніх 14 місяців", - ідеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що під час війни проти України Росія могла втратити 41 тисячу окупантів загиблими.

"Загальні безповоротні втрати Росії (тобто кількість тих, хто вибув з ладу через поранення або смерть чи пропав безвісти) можуть становити щонайменше 184 000 осіб", - ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила понад 181 тисячу своїх військових.

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