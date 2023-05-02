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ЗМІ встановили місце підриву залізниці в Брянській області: супутникові знімки

Фото: ЗМІ встановили місце підриву залізниці в Брянській області (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вчора стався підрив залізниці у Брянській області. Журналісти змогли встановити точне місце, де спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За офіційними даними РФ, вибуховий пристрій на шляху поїзда спрацював о 10:17 за місцевим часом.

"Радіо Свобода" геолокувало місце події, встановивши точні координати. Як напередодні повідомляла російська влада, це 136-й кілометр залізничної гілки Брянськ-Унеча.

При цьому наслідки аварії та пожежі цистерн з паливом потрапили на супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблені о 10:57 та 11:30 відповідно.

На першому знімку видно сам склад, за кілька хвилин після того, як він залишив станцію Унеча. На другому - стовп чорного диму, який піднімається від цистерн, що горять.

Нагадаємо, вчора в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

ЗМІ повідомляли, що на залізничних коліях встановили вибухівку у трьох місцях.

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