ЗМІ виявили витік даних німецького Бундесверу про таємні онлайн-наради

У німецькому Бундесвері стався витік даних про таємні відеонаради. Секретну інформацію можна було знайти у мережі у відкритому доступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit та DW.

Німецька газета Die Zeit провела розслідування, у рамках якого встановила, що дані про таємні онлайн-наради Бундесверу місяцями були доступними в інтернеті.

Наради проводилися через систему відеоконференцій Webex. Платформа належить американському концерну Cisco.

Видання виявило в інтернеті дані про 6 тисяч конференцій. Але реальна кількість нарад, інформація про які була у мережі, може бути значно більшою.

Як зазначається, в інтернеті не було самих записів пресконференцій, проте можна було знайти їх розклад, дані про тривалість, теми нарад, а також ім'я організатора. Журналісти змогли додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох співробітників Бундесверу, наприклад, до командувача військово-повітряних сил Німеччини. Кабінети не були захищені паролями.

Die Zeit пише, що витік міг би серйозним, оскільки деякі наради були позначені як секретні. Видання зазначає, що Бундесвер не зміг виключити витоку конфіденційної інформації через цю прогалину в системі безпеки.

Офіційно у Німеччині не підтверджують витік, але Бундесвер лише 3 травня припинив користуватися платформою Webex після того, як журналісти надіслали запит.