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СМИ обнаружили утечку данных немецкого Бундесвера о тайных онлайн-совещаниях

Берлин, Воскресенье 05 мая 2024 11:43
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СМИ обнаружили утечку данных немецкого Бундесвера о тайных онлайн-совещаниях Фото: СМИ обнаружили новую утечку данных немецкого Бундесвера (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В немецком Бундесвере произошла утечка данных о тайных видеосовещаниях. Секретную информацию можно было найти в сети в открытом доступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit и DW.

Немецкая газета Die Zeit провела расследование, в рамках которого установила, что данные о тайных онлайн-совещаниях Бундесвера месяцами были доступны в интернете.

Совещания проводились через систему видеоконференций Webex. Платформа принадлежит американскому концерну Cisco.

Издание обнаружило в интернете данные о 6 тысячах конференций. Но реальное количество совещаний, информация о которых была в сети, может быть значительно больше.

Как отмечается, в интернете не было самих записей пресс-конференций, однако можно было найти их расписание, данные о продолжительности, темы совещаний, а также имя организатора. Журналисты смогли добавиться в личные кабинеты для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, например, командующего военно-воздушными силами Германии. Кабинеты не были защищены паролями.

Die Zeit пишет, что утечка могла бы серьезной, поскольку некоторые совещания были обозначены как секретные. Издание отмечает, что Бундесвер не смог исключить утечку конфиденциальной информации из-за этого пробела в системе безопасности.

Официально в Германии не подтверждают утечку, но Бундесвер лишь 3 мая перестал пользоваться платформой Webex после того, как журналисты направили запрос.

Не первая утечка данных

Напомним, ранее в Германии вспыхнул скандал, получивший название Taurus-Leaks. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала перехват секретного разговора немецких военных. Они обсуждали возможность поставок и применения крылатых ракет Taurus в Украине.

В Германии начали расследование из-за утечки данных. Западные СМИ писали, что это ударило по канцеру Олафу Шольцу, сколько партнеры потребовали ответа, как Россия смогла получить запись.

Детальнее о скандале с утечкой данных - в материале РБК-Украина.

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