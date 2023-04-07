ЗМІ та канали держорганів з "галочкою": яким новинам довіряють українці

Понад 60 відсотків українців довіряють лише тим ЗМІ у соціальних мережах, які є верифікованими або каналам держорганів
Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.
За даними опитування, 20 відсотків громадян абсолютно не довіряють інформації, яка публікується в каналах месенджерів. Вони ставлять під сумнів правдивість інформації.
Окрім цього 10 відсотків опитаних заявили, що довіряють лише повідомленням, отриманим від рідних чи друзів.
Загалом відповіді розподілилися таким чином:
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