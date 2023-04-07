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СМИ и каналы госорганов с "галочкой": каким новостям доверяют украинцы

Фото: каким новостям доверяют украинцы (freepik)
Автор: Наталья Кава

Более 60 процентов украинцев доверяют только тем СМИ в социальных сетях, которые верифицированы или каналам госорганов

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

По данным опроса, 20 процентов граждан совершенно не доверяют публикуемой в каналах мессенджеров информации. Они подвергают сомнению правдивость информации.

Кроме того, 10 процентов опрошенных заявили, что доверяют только сообщениям, полученным от родных или друзей.

В общем ответы распределились следующим образом:

  • доверяют только СМИ и верифицированным каналам госорганов - 63 процента;
  • совсем не доверяют какой-либо информации в каналах мессенджеров - 20 процентов;
  • доверяют только сообщениям от родных/друзей - 10 процентов;
  • доверяют только каналам независимых блоггеров и экспертов - 5 процентов;
  • доверяют неофициальным группам и каналам, считают, что там всегда наиболее оперативная информация - 2 процента.

Напомним, срочные и важные сообщения о войне России против Украины можно прочесть на канале РБК-Украина в Telegram и Facebook. Кроме этого новости РБК-Украина можно прочитать на сайте www.rbc.ua.

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