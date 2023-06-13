ЗМІ розповіли, як РФ в обхід санкцій купує деталі для дронів "Ланцет"

Що таке "Ланцет"

"Ланцет" - безпілотний/баражувальний боєприпас із дроном.

Безпілотник має доставити снаряд до заданої цілі, армія РФ регулярно використовує їх під час війни проти України.

Хто займається виробництвом "Ланцетів"

Виробником дронів є Zala Aero Group, її основна юрособа - створене 2010 року ТОВ "ЦСТ". Контрольним власником є Олександр Захаров, а рештою володіє концерн "Калашников". Захаров - не тільки головний власник Zala, а й головний конструктор. Він багато років займається безпілотниками. Головним покупцем цих дронів є ЗС РФ.

Минулого року Захаров пропонував переобладнати торгові центри, які стали простоювати через відхід західних брендів, у приміщення для виробництва таких дронів.

Як компанії вдається виробляти дрони попри санкції

Захаров взагалі не перебуває під санкціями, а підприємство "ЦСТ" потрапило під обмеження лише в Україні, Австралії та Британії. США та ЄС не ввели санкцій проти нього. Однак частина компонентів для дронів "Ланцет" підпадає під західні експортні санкції.

Ряд постачальників по всьому світу займається імпортом в Росію необхідних деталей.

Видання пише, що до першої трійки компаній за сумою постачань "ЦСТ", окрім "Аероскана" (компанія сина Захарова) і "Оріона" (компанія дочки Захарова), входить новосибірська "ОМП". Згідно з митними базами даних, "ОМП" веде активну торгівлю з Китаєм, закуповуючи електричні двигуни, вироби з алюмінію, гвинти, болти, гайки.

Також підсанкційну продукцію в Росію ввозить компанія "Хартіс ДВ". Компанія на своєму сайті заявляє, що вона використовує напрацьовані зв'язки в Європі, Північній Америці та Азії для виконання "найскладніших замовлень".

Ще виробника "Ланцетів" постачає компанія "АйДі Солюшнс", яка має виходи до Казахстану, республіки Білорусь, у неї налагоджені прямі контрактні та партнерські зв'язки в Німеччині, Франції та Індії, а також є виробництво на Тайвані та в Китаї.

Що кажуть експерти у сфері експортного контролю

Зазначається, що загалом санкції досить ефективні: Росії поки що вдалося замістити лише близько чверті втраченого через них імпорту. Однак мікроелектроніка, яка використовується у виробництві російської зброї, є виключенням.

Тут усе настільки заплутано, що поки що неможливо навіть знайти релевантну статистику (Росія показує зростання імпорту з Китаю, а Китай не показує зростання експорту, тож чіпи з'являються буквально з повітря).

Експерти у сфері експортного контролю заявляють, що постачання необхідних комплектуючих в обхід санкцій можливе, воно може підвищити вартість товару, проте його однаково можуть доставити виробнику.