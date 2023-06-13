СМИ рассказали, как РФ в обход санкций покупает детали для дронов "Ланцет"

Что такое "Ланцет"

"Ланцет" - беспилотный/баражирующий боеприпас с дроном.

Беспилотник должен доставить снаряд к заданной цели, армия РФ регулярно использует их во время войны против Украины.

Кто занимается производством "Ланцетов"

Производителем дронов является Zala Aero Group, ее основное юрлицо - созданное в 2010 году ООО "ЦСТ". Контрольным владельцем является Александр Захаров, а остальным владеет концерн "Калашников". Захаров - не только главный владелец Zala, но и главный конструктор. Он много лет занимается беспилотниками. Главным покупателем этих дронов являются ВС РФ.

В прошлом году Захаров предлагал переоборудовать торговые центры, которые стали простаивать из-за ухода западных брендов, в помещения для производства таких дронов.

Как компании удается производить дроны, несмотря на санкции

Захаров вообще не находится под санкциями, а предприятие "ЦСТ" попало под ограничения только в Украине, Австралии и Британии. США и ЕС не ввели санкций против него. Однако часть компонентов для дронов "Ланцет" подпадает под западные экспортные санкции.

Ряд поставщиков по всему миру занимается импортом в Россию необходимых деталей.

Издание пишет, что в первую тройку компаний по сумме поставок "ЦСТ", кроме "Аэроскана" (компания сына Захарова) и "Ориона" (компания дочери Захарова), входит новосибирская "ОМП". Согласно таможенным базам данных, "ОМП" ведет активную торговлю с Китаем, закупая электрические двигатели, изделия из алюминия, винты, болты, гайки.

Также подсанкционную продукцию в Россию ввозит компания "Хартис ДВ". Компания на своем сайте заявляет, что она использует наработанные связи в Европе, Северной Америке и Азии для выполнения "самых сложных заказов".

Еще производителя "Ланцетов" поставляет компания "АйДи Солюшнс", которая имеет выходы в Казахстан, республику Беларусь, у нее налажены прямые контрактные и партнерские связи в Германии, Франции и Индии, а также есть производство на Тайване и в Китае.

Что говорят эксперты в сфере экспортного контроля

Отмечается, что в целом санкции достаточно эффективны: России пока удалось заместить лишь около четверти утраченного из-за них импорта. Однако микроэлектроника, которая используется в производстве российского оружия, является исключением.

Здесь все настолько запутано, что пока невозможно даже найти релевантную статистику (Россия показывает рост импорта из Китая, а Китай не показывает рост экспорта, так что чипы появляются буквально из воздуха).

Эксперты в сфере экспортного контроля заявляют, что поставка необходимых комплектующих в обход санкций возможна, она может повысить стоимость товара, однако его все равно могут доставить производителю.