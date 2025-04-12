ЗМІ в Росії дізналися імена півсотні китайців, які воюють в Україні. Що про них відомо

Особливості вербування громадян Китаю в армію РФ

Зокрема, через відбір на військову службу за контрактом у Москві пройшов щонайменше 51 громадянин Китаю. Це випливає з даних про набір на контракт у Москві з червня 2023-го по травень 2024 року, що опинилися в розпорядженні видання. 31 боєць із КНР звернувся до цієї установи 2023-го, ще 20 - 2024 року.

"Охочі укласти контракт із Китаю приходили записуватися на службу регулярно щомісяця. Найбільше громадян Китаю хотіли укласти контракт у липні 2023 року - тоді до московського пункту відбору завітало одразу вісім осіб", - пише видання.

Іноді китайські добровольці приходили укладати контракт із російською армією парами.

"Щонайменше одна така пара - 38-річний Мінлян Ван і 43-річний Даочен Лі - прибула в Росію одним і тим самим рейсом. Уже через дві доби вони разом вирушили до вербувального пункту", - кажуть журналісти.

Більшість громадян Китаю прилетіли до Москви незадовго до звернення до пункту відбору на службу за контрактом. Так, 24-річний Юаньчунь Цзян прилетів до Росії 22 серпня 2023 року і того самого дня вирушив укладати контракт.

"Ще щонайменше семеро прийшли вербуватися наступного дня після прибуття в Росію з Китаю. Щонайменше чотири китайських добровольці після візиту в пункт відбору полетіли назад до Китаю", - наголошується в статті.

Це, на думку авторів, свідчить про те, що громадяни Китаю цілеспрямовано летіли в країну для вступу в армію. Контракт укладають на рік.

Що відомо про долю китайців на фронті

Наймолодшому з китайських контрактників у списку 20 років, найстаршому - 51 рік. Щонайменше один із них уже загинув на війні в Україні.

"Так, 38-річний Жуй Чжао уклав контракт із російською армією наприкінці вересня 2023 року, а вже в грудні 2023-го був убитий у Запорізькій області", - констують журналісти.

Відомо і про поранених військових із КНР. Доля більшості громадян КНР, які уклали контракт з армією РФ, журналістам невідома. Але багато з тих, хто був поранений, уже повернулися назад до Китаю.

Що кажуть китайці про ситуацію на позиціях росіян

41-річний Цзяньвей Лі, який прилетів у Росію і звернувся в пункт відбору за контрактом у грудні 2023 року, докладно розповідав у своїх соцмережах про службу в російській армії.

За його словами, з моменту появи контрактника на полі бою до його смерті може минати в середньому 8-10 годин. За словами Цзяньвея Лі, під час одного з боїв один іноземний найманець і двоє російських військових від страху втекли, а кубинець симулював хворобу, щоб не брати участі в боях.

"Ось чому на полі бою не можна нікому довіряти, включно з товаришами по службі. У Китаї в нас немає таких проблем. Наші китайські військові як брати - вони навіть можуть пожертвувати життям, щоб врятувати тебе. Але поза Китаєм ти можеш розраховувати тільки на себе", - розповів він.