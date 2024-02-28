ЗМІ пояснили, чому глава Єврокомісії змінила позицію щодо термінів переговорів з Україною

Зазначається, що минулої середи Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для України не буде готова до літа, тобто до європейських виборів, які пройдуть у червні. Під час візиту до Києва у річницю російського вторгнення вона змінила позицію. Глава Єврокомісії знову зазначила, що вже у березні буде представлена переговорна рамка.

Шість високопоставлених чиновників ЄС у коментарі Politico пояснили, що, найімовірніше, такі кроки Урсули фон дер Ляєн пов'язані з майбутніми виборами.

"Це було лише ще одне нагадування про те, що відтепер ми маємо спостерігати за кожним її кроком як за ходом передвиборчої кампанії", - сказав один зі співрозмовників.

Французький дипломат вважає, що заяви фон дер Ляєн виглядають "розумними... враховуючи дебати навколо виборів до Європейського союзу та обсяг роботи, який необхідно виконати, щоб створити дійсну, міцну та корисну переговорну структуру для України".

Ще один дипломат пояснив, що відтермінування визначення переговорної рамки були спричинені тиском з боку власної політичної групи фон дер Ляєн, Європейської народної партії та деяких країн ЄС. Дипломат додав, що "Франція і Польща бояться фермерів, а Німеччина боїться фінансів".

Два інші дипломати розповіли, що група послів ЄС зі Східної Європи зв'язалася з главою кабінету президентки Єврокомісії та попросили прояснити позиції щодо розширення ЄС, вимагаючи конкретних зобов'язань.

Ймовірно, цей тиск і підштовхнув фон дер Ляєн повернутися до колишніх графіків переговорів з Україною.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.

Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.