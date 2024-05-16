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ЗМІ повідомляють про знищення заправної станції на "Бельбеку" після атаки (відео)

Фото: аеродром "Бельбек" в Криму (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

На аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму після другої атаки в ніч на 16 травня, ймовірно, знищено заправну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"На військовому аеродромі "Бельбек" у Криму внаслідок сьогоднішньої нічної атаки знищено заправну станцію", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює ASTRA з посиланням на джерела в МНС РФ, як мінімум одну з запущених сьогодні анексованим Кримом ракет не було збито.

Вона потрапила по заправній станції на аеродромі, виникла пожежа. Нібито постраждалих немає.

Атака на Крим

У ніч на 16 травня росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Повідомлялося про роботу ППО в Севастополі.

Зокрема, удар припав по аеродрому. Зазначимо, що це вже друга атака на аеродром "Бельбек" за добу.

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