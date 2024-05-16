СМИ сообщают об уничтожении заправочной станции на "Бельбеке" после атаки (видео)

На аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму после второй атаки в ночь на 16 мая, вероятно, уничтожена заправочная станция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"На военном аэродроме "Бельбек" в Крыму в результате сегодняшней ночной атаки уничтожена заправочная станция", - говорится в сообщении.
КАк уточняет ASTRA со ссылкой на источники в МЧС РФ, как минимум одна из запущенных сегодня по аннексированному Крыму ракет не была сбита.
Она попала по заправочной станции на аэродроме, возник пожар. Якобы, пострадавших нет.
В ночь на 16 мая россияне заявили об очередной атаке на полуостров Крым. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе.
В частности, удар пришелся по аэродрому. Отметим, что это уже вторая атака на аэродром "Бельбек" за сутки.
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