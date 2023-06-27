ЗМІ повідомляють про сильний удар по Краматорську

Так, про "сильний удар" по Краматорську повідомляє кореспондент "Новин Донбасу".

Водночас у місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що в місті "гучно" та десь "підіймається дим".

Обстріли Краматорська

Краматорськ Донецької області знаходиться у так званому "відносному тилу", як і Дружківка та Костянтинівка. Але попри це, місто з постійною періодичністю атакують російські війська. Так, троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області вранці в середу, 14 червня.

Також 8 квітня минулого року російські війська завдали масованого удару ракетами по залізничному вокзалу Краматорська. Загарбники атакували вокзал ракетою "Точка-У", коли там були люди, які бажали виїхати в безпечніші райони. На момент ракетного удару на вокзалі було близько 4 тисяч осіб. Загинуло понад 60 людей, ще понад 100 було поранено.