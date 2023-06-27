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СМИ сообщают о сильном ударе по Краматорску

Фото: СМИ сообщают о сильном ударе по Краматорску Донецкой области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

СМИ сообщают о сильном ударе по Краматорску Донецкой области. В городе "громко" и над ним поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, о "сильном ударе" по Краматорску сообщает корреспондент "Новостей Донбасса".

В то же время в местных Telegram-каналах сообщают о том, что в городе "громко" и где-то "поднимается дым".

Обстрелы Краматорска

Краматорск Донецкой области находится в так называемом "относительном тылу", как и Дружковка и Константиновка. Но несмотря на это город с постоянной периодичностью атакуют российские войска. Так, трое людей погибли и трое людей были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области рано утром в среду, 14 июня.

Также 8 апреля прошлого года российские войска нанесли массированный удар ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска. Захватчики атаковали вокзал ракетой "Точка-У", когда там находились люди, желающие выехать в более безопасные районы. На момент ракетного удара на вокзале находилось около 4 тысяч человек. Погибли более 60 человек, еще более 100 были ранены.

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