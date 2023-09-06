ЗМІ повідомляють, що Індія незабаром може змінити назву країни. У влади таких планів немає

Як повідомляє The Economic Times, уряд під керівництвом премєр-міністра Нарендри Моді, ймовірно, внесе резолюцію про зміну офіційної назви Індії на Бгарат під час спеціальної сесії парламенту, запланованої на 18-22 вересня. Окрім того, лідер Конгресу Джайрам Рамеш також підтвердив цю інформацію.

Причиною стало те, що офіційні запрошення на вечерю учасників саміту G20 від президента Індії були надіслані з підписом "президент Бгарата" замість звичного "президент Індії".

Як пише The Hindu, лідери опозиції стверджують, що перехід до використання назви "Бгарат" замість "Індія" в англомовному спілкуванні був способом запобігти ідентифікації опозиційного альянсу INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) з назвою країни або навіть міг бути сигналом від уряду про те, що спеціальна сесія парламенту буде присвячена зміні назви країни.

Однак урядові джерела повідомили виданню, що всі розмови про офіційні дії на майбутній сесії парламенту щодо зміни назви Індії були "нісенітницею".

Варто зазначити, що, згідно з Конституцією, в Індії дві офіційні мови - англійська та хінді. Англійською країна називається India, а на хінді - Bharat. Нинішню міжнародну назву країни багато індусів вважають пережитком англійського колоніалізму.

Саміт G20 в Індії

"Велика двадцятка" (G20) - це міжнародна організація, що складається з 19 найбільших економік світу та Європейського союзу. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.

Метою "Великої двадцятки" є обговорення питань світової економіки, фінансової стабільності та макроекономічної координації, а також розробка рекомендацій та заходів, спрямованих на сприяння сталому зростанню та розвитку.

Цього року саміт відбудеться в Нью-Делі (Індія) 9-10 вересня.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.