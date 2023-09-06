СМИ сообщают, что Индия скоро может изменить название страны. У властей таких планов нет

Как сообщает The Economic Times, правительство под руководством премьер-министра Нарендры Моди, вероятно, внесет резолюцию об изменении официального названия Индии на Бгарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Кроме того, лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил эту информацию.

Причиной послужило то, что официальные приглашения на ужин участников саммита G20 от президента Индии были отправлены с подписью "президент Бгарата" вместо привычного "президент Индии".

Как пишет The Hindu, лидеры оппозиции утверждают, что переход к использованию названия "Бгарат" вместо "Индия" в англоязычном общении был способом предотвратить идентификацию оппозиционного альянса INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) с названием страны или даже мог быть сигналом от правительства о том, что специальная сессия парламента будет посвящена изменению названия страны.

Однако правительственные источники сообщили изданию, что все разговоры об официальных действиях на предстоящей сессии парламента по изменению названия Индии были "чепухой".

Следует отметить, что, согласно Конституции, в Индии два официальных языка - английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди - Bharat. Нынешнее международное название страны многие индусы считают пережитком английского колониализма.

Саммит G20 в Индии

"Большая двадцатка" (G20) - это международная организация, состоящая из 19 крупнейших экономик мира и Европейского союза. Она была создана в 1999 году для обсуждения и сотрудничества по вопросам мировой экономики и финансов.

Целью "Большой двадцатки" является обсуждение вопросов мировой экономики, финансовой стабильности и макроэкономической координации, а также разработка рекомендаций и мер, направленных на содействие устойчивому росту и развитию.

В этом году саммит состоится в Нью-Дели (Индия) 9-10 сентября.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.