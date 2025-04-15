ЗМІ повідомляли про проблеми з німецькою зброєю для України: що каже посол

Кілька днів тому німецькі ЗМІ повідомили про масові технічні проблеми у зброї, яку Німеччина передала Україні.

У матеріалах йшлося про значні недоліки у постачаних системах озброєння, зокрема про їхню обмежену працездатність у бойових умовах.

На ці заяви відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він наголосив, що мова не йде про "непридатну зброю" і підкреслив її високу якість та ефективність:

"Ця зброя ні в якому разі не є непридатною. Німецька зброя одна з найкращих у нас. Вони значно перевершують російську зброю", - сказав він.

Макеєв також пояснив, що зауваження щодо техніки в бойових умовах - це нормальний процес у війні:

“Звичайно, в умовах війни з’являються підказки, що зі зброєю не так і що треба змінити. Між Німеччиною та Україною з цього приводу є обмін. Це не скандал, а процес вдосконалення”, - додав посол.

Макеєв запевняє, що військово-технічне співробітництво з Німеччиною триває, і обидві сторони працюють над тим, щоб адаптувати озброєння до реалій фронту.