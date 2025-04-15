ЗМІ повідомляли про проблеми з німецькою зброєю для України: що каже посол
Німецькі ЗМІ повідомили про проблеми з поставленою Україні зброєю. Зокрема, йшлося про значні недоліки у системах озброєння
Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю RND.
Кілька днів тому німецькі ЗМІ повідомили про масові технічні проблеми у зброї, яку Німеччина передала Україні.
У матеріалах йшлося про значні недоліки у постачаних системах озброєння, зокрема про їхню обмежену працездатність у бойових умовах.
На ці заяви відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він наголосив, що мова не йде про "непридатну зброю" і підкреслив її високу якість та ефективність:
"Ця зброя ні в якому разі не є непридатною. Німецька зброя одна з найкращих у нас. Вони значно перевершують російську зброю", - сказав він.
Макеєв також пояснив, що зауваження щодо техніки в бойових умовах - це нормальний процес у війні:
“Звичайно, в умовах війни з’являються підказки, що зі зброєю не так і що треба змінити. Між Німеччиною та Україною з цього приводу є обмін. Це не скандал, а процес вдосконалення”, - додав посол.
Макеєв запевняє, що військово-технічне співробітництво з Німеччиною триває, і обидві сторони працюють над тим, щоб адаптувати озброєння до реалій фронту.
Наприкінці минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час брифінгу, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.
Також 23 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.
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