ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗМІ повідомляли про проблеми з німецькою зброєю для України: що каже посол

Вівторок 15 квітня 2025 15:32
UA EN RU
ЗМІ повідомляли про проблеми з німецькою зброєю для України: що каже посол Фото: ЗМІ писали про проблеми з німецькою зброєю для України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Німецькі ЗМІ повідомили про проблеми з поставленою Україні зброєю. Зокрема, йшлося про значні недоліки у системах озброєння

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю RND.

Кілька днів тому німецькі ЗМІ повідомили про масові технічні проблеми у зброї, яку Німеччина передала Україні.

У матеріалах йшлося про значні недоліки у постачаних системах озброєння, зокрема про їхню обмежену працездатність у бойових умовах.

На ці заяви відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він наголосив, що мова не йде про "непридатну зброю" і підкреслив її високу якість та ефективність:

"Ця зброя ні в якому разі не є непридатною. Німецька зброя одна з найкращих у нас. Вони значно перевершують російську зброю", - сказав він.

Макеєв також пояснив, що зауваження щодо техніки в бойових умовах - це нормальний процес у війні:

“Звичайно, в умовах війни з’являються підказки, що зі зброєю не так і що треба змінити. Між Німеччиною та Україною з цього приводу є обмін. Це не скандал, а процес вдосконалення”, - додав посол.

Макеєв запевняє, що військово-технічне співробітництво з Німеччиною триває, і обидві сторони працюють над тим, щоб адаптувати озброєння до реалій фронту.

Наприкінці минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час брифінгу, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.

Також 23 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Зброя в Україні Війна в Україні
NEWS
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну