СМИ сообщали о проблемах с немецким оружием для Украины: что говорит посол

Немецкие СМИ сообщили о проблемах с поставленным Украине оружием. В частности, речь шла о значительных недостатках в системах вооружения

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью RND .

Несколько дней назад немецкие СМИ сообщили о массовых технических проблемах в оружии, которое Германия передала Украине.

В материалах говорилось о значительных недостатках в поставляемых системах вооружения, в частности об их ограниченной работоспособности в боевых условиях.

На эти заявления отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он подчеркнул, что речь не идет о "непригодном оружии" и подчеркнул его высокое качество и эффективность:

"Это оружие ни в коем случае не является непригодным. Немецкое оружие одно из лучших у нас. Они значительно превосходят российское оружие", - сказал он.

Макеев также пояснил, что замечания по технике в боевых условиях - это нормальный процесс в войне:

"Конечно, в условиях войны появляются подсказки, что с оружием не так и что надо изменить. Между Германией и Украиной по этому поводу есть обмен. Это не скандал, а процесс совершенствования", - добавил посол.

Макеев уверяет, что военно-техническое сотрудничество с Германией продолжается, и обе стороны работают над тем, чтобы адаптировать вооружение к реалиям фронта.