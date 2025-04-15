СМИ сообщали о проблемах с немецким оружием для Украины: что говорит посол
Немецкие СМИ сообщили о проблемах с поставленным Украине оружием. В частности, речь шла о значительных недостатках в системах вооружения
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью RND.
Несколько дней назад немецкие СМИ сообщили о массовых технических проблемах в оружии, которое Германия передала Украине.
В материалах говорилось о значительных недостатках в поставляемых системах вооружения, в частности об их ограниченной работоспособности в боевых условиях.
На эти заявления отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он подчеркнул, что речь не идет о "непригодном оружии" и подчеркнул его высокое качество и эффективность:
"Это оружие ни в коем случае не является непригодным. Немецкое оружие одно из лучших у нас. Они значительно превосходят российское оружие", - сказал он.
Макеев также пояснил, что замечания по технике в боевых условиях - это нормальный процесс в войне:
"Конечно, в условиях войны появляются подсказки, что с оружием не так и что надо изменить. Между Германией и Украиной по этому поводу есть обмен. Это не скандал, а процесс совершенствования", - добавил посол.
Макеев уверяет, что военно-техническое сотрудничество с Германией продолжается, и обе стороны работают над тем, чтобы адаптировать вооружение к реалиям фронта.
В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.
Также 23 декабря Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.
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