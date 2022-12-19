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ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний (фото)

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Одеська область, Понеділок 19 грудня 2022 16:15
ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний (фото) Фото: острів Зміїний (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Журналіст Роман Пагуліч показав, як зараз виглядає деокупований острів Зміїний: всі будівлі зруйновані, багато знищеної російської техніки та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донбас.Реалії.

"Журналіст "Донбас.Реалії" Роман Пагуліч побував на деокупованому літом острові Зміїний - саме там Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила "жест доброї волі", - повідомляє ЗМІ.

Зазначено, що будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО "Панцир" С1, комплекс ППО "Тор", паливозаправники. Залишились також і боєприпаси.

Острів ще з літа контролюється українськими військовими з Інтернаціонального легіону. Зокрема, як пише ЗМІ, росіянами, що отримали українське громадянство.

Нагадаємо, 30 червня російські війська покинули острів Зміїний, після проведеної ЗСУ операції по звільненню.

Вже 4 липня в ЗСУ офіційно повідомили, що на острові Зміїний завершена військова операція, а на території острова встановлено прапор України.

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остров Змеиный
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