ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний (фото)
Журналіст Роман Пагуліч показав, як зараз виглядає деокупований острів Зміїний: всі будівлі зруйновані, багато знищеної російської техніки та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донбас.Реалії.
"Журналіст "Донбас.Реалії" Роман Пагуліч побував на деокупованому літом острові Зміїний - саме там Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила "жест доброї волі", - повідомляє ЗМІ.
Зазначено, що будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО "Панцир" С1, комплекс ППО "Тор", паливозаправники. Залишились також і боєприпаси.
Острів ще з літа контролюється українськими військовими з Інтернаціонального легіону. Зокрема, як пише ЗМІ, росіянами, що отримали українське громадянство.
Нагадаємо, 30 червня російські війська покинули острів Зміїний, після проведеної ЗСУ операції по звільненню.
Вже 4 липня в ЗСУ офіційно повідомили, що на острові Зміїний завершена військова операція, а на території острова встановлено прапор України.
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