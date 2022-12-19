СМИ показали, как сейчас выглядит остров Змеиный (фото)
Журналист Роман Пагулич показал, как сейчас выглядит деоккупированный Змеиный остров: все здания разрушены, много уничтоженной российской техники и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донбасс.Реалии.
"Журналист "Донбасс.Реалии" Роман Пагулич побывал на деоккупированном летом острове Змеиный - именно там Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила "жест доброй воли", - сообщает СМИ.
Отмечено, что постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО "Панцирь" С1, комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.
Остров еще с лета контролируется украинскими военными из Интернационального легиона. В частности, как пишет СМИ, россиянами, получившими гражданство Украины.
Напомним, 30 июня российские войска покинули остров Змеиный, после проведенной ВСУ операции по освобождению.
Уже 4 июля в ВСУ официально сообщили, что на острове Змеиный завершена военная операция, а на территории острова установлен флаг Украины.
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