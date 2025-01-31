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ЗМІ писали про серійне виробництво "Іскандерів" у Росії, але це неправда, - ЦПД

П'ятниця 31 січня 2025 14:42
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ЗМІ писали про серійне виробництво "Іскандерів" у Росії, але це неправда, - ЦПД Ілюстративне фото: ЗМІ писали про серійне виробництво "Іскандер" у Росії, але це не відповідає дійсності (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Інформація про те, що Російська Федерація (РФ) нібито готується до серійного виробництва модернізованої версії системи "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Серійне виробництво "Іскандерів"

Як писало видання Bulgarian Military, головною відмінністю модернізованої версії "Іскандер-М" від попередньої, є збільшена дальність польоту, яка сягає тисячі кілометрів. Зокрема нібито збільшення дальності стало можливим завдяки вдосконаленому двигуну і збільшеній на 10-15% масі твердопаливного заряду.

Попри те, що ракета загалом зберегла конструктивну схожість з 9М723, вона отримала й нові системи наведення:

  • інерціальна навігаційна система (INS) з удосконаленими алгоритмами корекції;
  • супутникова навігація (ГЛОНАСС/GPS);
  • технологія TERCOM (Terrain Contour Matching), яка дозволяє використовувати дані рельєфу для обходження систем протиповітряної оборони (ППО);
  • радіолокаційне наведення під час термінальної ділянки польоту;
  • засоби протидії РЕБ.

ЦПД спростувало інформацію

Як пише ЦПД, інформація від Bulgarian Military не відповідає дійсності й жодного реального підґрунтя. Загалом це видання й раніше публікувало фейки, як приклад, щодо спроможностей Росії виробляти 25 "Орешников" щомісяця.

"Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, та з розрахунком, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір", - пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що російська пропаганда нещодавно вигадала новий фейк щодо мобілізації в Україні.

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